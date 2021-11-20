Манчестер Юнайтед готовий взимку відпустити 5 гравців

Манчестер Юнайтед налаштований почистити склад

Манчестер Юнайтед під час зимового трансферного вікна можуть покинути 5 гравців.

Про це повідомляє Football Insider.

Голкіпер Дін Хендерсон розраховує на оренду, втомившись сидіти за Давідом Де Хеа. Філ Джонс і Донні ван де Бек майже не виходять на поле, тому також шукатимуть іншу команду. У Джессі Лінгарда і Поля Погба влітку завершуються контракти. МЮ спробує продати вихованця і зіркового чемпіона світу, щоб отримати бодай якісь гроші.

Нагадаємо, минулого літа "червоні дияволи" витратили понад 135 млн фунтів, запросивши Варана, Санчо та Роналду.

Раніше, Лінгард визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед.