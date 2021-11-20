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Манчестер Юнайтед готовий взимку відпустити 5 гравців

Сьогодні 14:14 302 0
Манчестер Юнайтед налаштований почистити склад
Манчестер Юнайтед готовий взимку відпустити 5 гравців
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед під час зимового трансферного вікна можуть покинути 5 гравців.

Про це повідомляє Football Insider.

Голкіпер Дін Хендерсон розраховує на оренду, втомившись сидіти за Давідом Де Хеа. Філ Джонс і Донні ван де Бек майже не виходять на поле, тому також шукатимуть іншу команду. У Джессі Лінгарда і Поля Погба влітку завершуються контракти. МЮ спробує продати вихованця і зіркового чемпіона світу, щоб отримати бодай якісь гроші.

Нагадаємо, минулого літа "червоні дияволи" витратили понад 135 млн фунтів, запросивши Варана, Санчо та Роналду.

Раніше, Лінгард визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед.

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