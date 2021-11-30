Стаховський: Левандовський заслужив два Золоті м'ячі

Сергій Стаховський прокоментував переможця Золотого м’яча-2021

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський незгодній з результатами голосування за найкращого гравця світу та вручення Золотого м'яча аргентинцю Ліонелю Мессі.

Про це розповів сам тенісист у Twitter.

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"Не те щоб моя думка мала значення… але Роберт Левандовський, безумовно, заслужив на Золотий м'яч-2021. І ми можемо додати до нього Золотий м'яч-2020, якщо вже про це йдеться", – написав Стаховський.

Торік нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.