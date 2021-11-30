Роналду міг отримувати від Ювентуса виплати під час локдауну

Ювентус міг здійснювати додаткові грошові перекази, не вносячи їх у фінансову звітність

Джерело - Get French Football News.

Ювентус міг здійснювати додаткові грошові перекази форварду Кріштіану Роналду, не вносячи їх у фінансову звітність.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Слідчі, які займаються справою Ювентуса, приділяють пильну увагу трансферу Роналду та періоду його перебування у клубі.

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В угоді Роналду з Ювентусом не було прописано бонусів за досягнення індивідуальних цілей, передбачалася лише порівняно невелика виплата за перемогу в Серії А.

Тому увагу слідчих привернув той факт, що у телефонних розмовах регулярно згадуються щомісячні платежі португальцю під час пандемії коронавірусу (з березня до квітня 2020 року). Тоді інші футболісти погодилися на зниження зарплати або відстрочили їх виплату.