У Ювентуса можуть забрати останні титули та відправити в Серію Б

У прокуратуру подадуть скаргу на Юве

Джерело - United in Focus.

Ювентус можуть перевести до Серії Б і позбавити скудетто через розслідування у фальшивій звітності.

Про це заявив глава італійської асоціації захисту прав споживачів Марко Донцеллі.

"Якщо Ювентус незаконно отримав перевагу перед суперниками, то Федерація та Управління ринкової конкуренції мали б втрутитися та накласти санкції на відповідальних. Крім індивідуальних санкцій клуб не буде звільнений від покарання", - заявив функціонер.

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"З цієї причини і для захисту тисяч уболівальників ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та федеральної прокуратури з проханням перевести Ювентус до Серії Б та скасувати останні титули в лізі, виграні в результаті цих потенційно незаконних операцій", – сказав Донцеллі.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського переграла Ювентус.