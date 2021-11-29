К'єза повернеться на поле у наступному році

Атакувальний півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза пропустить решту року через травму.

Про це повідомив головний тренер туринської команди Массіміліано Алегрі.

К'єза отримав травму в матчі 14-го туру італійської Серії А з Аталантою (0:1). Футболіст залишився лежати на газоні після свистка на перерву і пішов у підтрибунне приміщення, помітно кульгаючи. Після перерви замість нього вийшов Федеріко Бернардескі.

Як повідомляє Sky Sport Italia, у К'єзи розтягнення м'яза стегна, що приводить. Він повернеться на поле вже у січні.

"Він уже пише лист Санта-Клаусу", - пожартував Алегрі на пресконференції перед матчем з Салернітаною у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського переграла Ювентус.