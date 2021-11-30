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Шевченко: Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті та менталітет переможця

Сьогодні 10:58 63 0
Український фахівець розповів про генуезьке дербі
Шевченко: Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті та менталітет переможця
#Дженоа, #Шевченко

Джерело - primocanale.it.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко хоче бачити від своїх гравців більше пристрасті на футбольному полі.

Про це він розповів порталу primocanale.it.

"У кожному місті, в якому я побував, дербі проходять під прапором пристрасті та суперництва. Я знаю, що навіть тут, у Генуї, дербі з Сампдорією дуже важливе для вболівальників. Чекаю на свого першого дербі в Генуї, щоб відчути цю атмосферу", - заявив фахівець.

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"Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті, готовність вкласти в неї своє серце, менталітет переможця та бажання завжди намагатися і ніколи не здаватися. Бажання завжди йти вперед", – сказав Шевченко.

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