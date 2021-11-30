Шевченко: Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті та менталітет переможця

Український фахівець розповів про генуезьке дербі

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко хоче бачити від своїх гравців більше пристрасті на футбольному полі.

Про це він розповів порталу primocanale.it.

"У кожному місті, в якому я побував, дербі проходять під прапором пристрасті та суперництва. Я знаю, що навіть тут, у Генуї, дербі з Сампдорією дуже важливе для вболівальників. Чекаю на свого першого дербі в Генуї, щоб відчути цю атмосферу", - заявив фахівець.

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"Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті, готовність вкласти в неї своє серце, менталітет переможця та бажання завжди намагатися і ніколи не здаватися. Бажання завжди йти вперед", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, агент відреагував на можливий трансфер Ярмоленка до команди Шевченка.