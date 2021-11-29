Шевченко хоче підписати захисника Мілана

Джерело - sport.ua.
Дженоа може під час січневого трансферного вікна підписати захисника Мілана Андреа Конті.
Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.
Окрім Дженоа, інтерес до Конті проявляє ще один генуезький клуб – Сампдорія. Також, за інформацією Скіри, незабаром по Конті Мілану надійде пропозиція з-за кордону.
Через низку тяжких травм Конті останніми роками втратив місце в основній обоймі Мілана. В цьому сезоні він не провів жодного офіційного матчу за "россонері". Трансферна вартість 27-річного захисника оцінюється у 3,5 мільйона євро.
Нагадаємо, Шевченко прокоментував першу нічию Дженоа під його керівництвом.