Шевченко хоче підписати захисника Мілана

Шевченко хоче підписати у Дженоа захисника Мілана

Дженоа може під час січневого трансферного вікна підписати захисника Мілана Андреа Конті.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Окрім Дженоа, інтерес до Конті проявляє ще один генуезький клуб – Сампдорія. Також, за інформацією Скіри, незабаром по Конті Мілану надійде пропозиція з-за кордону.

Через низку тяжких травм Конті останніми роками втратив місце в основній обоймі Мілана. В цьому сезоні він не провів жодного офіційного матчу за "россонері". Трансферна вартість 27-річного захисника оцінюється у 3,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Шевченко прокоментував першу нічию Дженоа під його керівництвом.