Доннарумма - найкращий голкіпер року

Став відомий найкращий голкіпер року

Джерело - Чемпіон.

Воротар ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став найкращим у своєму амплуа за версією France Football.

Італійський воротар виграв трофей Яшина на церемонії вручення Золотого м'яча 2021 року.

Доннарумма зі збірною Італії став чемпіоном Європи, вигравши у фіналі серію пенальті. А також провів чудовий сезон за з Міланом і взяв друге місце в Серії А

У цій номінації він випередив голкіпера Челсі Едуара Менді, воротаря Атлетіко Яна Облака та представника Манчестер Сіті – Едерсона.

Раніше, Мессі виграв Золотий м’яч.