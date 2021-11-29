У ПСЖ повідомив деталі травми Неймара

ПСЖ втратив Неймара

Нападник ПСЖ Неймар через травму пропустить від 6 до 8 тижнів.

Про це повідомляє пресслужба ПСЖ.

У поєдинку 15-го туру Ліги 1 проти Сент-Етьєна Неймар травмувався та покидав поле на ношах. Медичне обстеження виявило розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу.

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29-річний форвард буде недоступним для парижан 6-8 тижнів. Протягом наступних 72 годин будуть проведені додаткові тести, щоб визначити точні терміни його відсутності. Втім вже зрозуміло, що повернення бразильця на поле слід очікувати щонайменше у другій половині січня 2022-го.