У ПСЖ повідомив деталі травми Неймара

Джерело - football24.ua.
Нападник ПСЖ Неймар через травму пропустить від 6 до 8 тижнів.
Про це повідомляє пресслужба ПСЖ.
У поєдинку 15-го туру Ліги 1 проти Сент-Етьєна Неймар травмувався та покидав поле на ношах. Медичне обстеження виявило розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу.
Актуально: Сент-Етьєн - ПСЖ 1:3. Огляд матчу
29-річний форвард буде недоступним для парижан 6-8 тижнів. Протягом наступних 72 годин будуть проведені додаткові тести, щоб визначити точні терміни його відсутності. Втім вже зрозуміло, що повернення бразильця на поле слід очікувати щонайменше у другій половині січня 2022-го.