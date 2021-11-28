Мессі зробив три результативні передачі у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді здолав Сент-Етьєн, який другий тайм грав у меншості.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

15 тур, 28 листопада

Сент-Етьєн - ПСЖ 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Буанга, 1:1 - 45+2 Маріньюш, 1:2 - 79 Ді Марія, 1:3 - 90+1 Маріньюш