Джерело - Чемпіон.
У 15 турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді здолав Сент-Етьєн, який другий тайм грав у меншості.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 28 листопада
Голи: 1:0 - 25 Буанга, 1:1 - 45+2 Маріньюш, 1:2 - 79 Ді Марія, 1:3 - 90+1 Маріньюш
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Джерело - Чемпіон.
У 15 турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді здолав Сент-Етьєн, який другий тайм грав у меншості.
Голи: 1:0 - 25 Буанга, 1:1 - 45+2 Маріньюш, 1:2 - 79 Ді Марія, 1:3 - 90+1 Маріньюш