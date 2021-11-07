Металіст підписав бразильського вінгера

Ще один новачок харківського клубу

Джерело - Металіст.

Харківський Металіст посилився 23-річним бразильським вінгером Пауліньо Бойя.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Бойя незабаром прилетить до Харкова і після вирішення всіх офіційних питань буде представлений уболівальникам.

Вихованець Сан-Паулу останнім часом виступав в оренді за Жувентуде і був стабільним гравцем основного складу.

13 листопада у перерві матчу з Прикарпаттям президент Металіста Олександр Ярославський представить бразильського новачка харківській публіці.