У поточному чемпіонаті Різник ще не пропускав з одинадцятиметрового

Воротар Ворскли Дмитро Різник повторив рекорд за кількістю відбитих пенальті поспіль у чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

У поєдинку проти Дніпра-1 (1:5) голкіпер полтавської команди впорався з ударом з одинадцятиметрової позначки у виконанні Артема Довбика. Цей нереалізований пенальті став четвертим поспіль у матчах за участю Різника.

Раніше 22-річному воротареві цього сезону з пенальті не змогли забити В'ячеслав Чурко з Колосу, Юрій Батюшин із Металіста-1925 та Михайло Сергійчук із Вереса.

Різник повторив досягнення Валерія Воробйова, Віталія Постранського, Ігоря Шуховцева та Рустама Худжамова.

Раніше, СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі.