Джерело - sport.ua.
Півзахисник Реала Лука Модрич готовий влітку перейти у Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Superdeporte.
Контракт Модрича з Реалом розрахований до кінця червня, після чого гравець стане вільним агентом. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зацікавлений у тому, щоб безплатно підписати досвідченого футболіста.
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Реал запропонував Модричу новий річний контракт, але хорватський хавбек хоче отримати щонайменше дворічну угоду.
Модрич виступає за Реал з літа 2012 року. В нинішньому сезоні на його рахунку 4 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, Реал готує трансфер ван де Бека.