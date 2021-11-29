Лука Модрич може змінити клуб

Півзахисник Реала Лука Модрич готовий влітку перейти у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Superdeporte.

Контракт Модрича з Реалом розрахований до кінця червня, після чого гравець стане вільним агентом. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зацікавлений у тому, щоб безплатно підписати досвідченого футболіста.

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Реал запропонував Модричу новий річний контракт, але хорватський хавбек хоче отримати щонайменше дворічну угоду.

Модрич виступає за Реал з літа 2012 року. В нинішньому сезоні на його рахунку 4 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал готує трансфер ван де Бека.