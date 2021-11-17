Донні ван де Бек може змінити клуб

Реал має намір підписати 24-річного нідерландського півзахисника Манчестер Юнайтед Донні ван де Бека.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Ван де Бек перейшов до Манчестер Юнайтед з Аякса у вересні 2020 року за 29 млн євро. Цього сезону футболіст провів за англійський клуб 5 матчів у всіх турнірах.

Контракт гравця з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість футболіста становить 25 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ван де Бек має намір покинути Манчестер Юнайтед.