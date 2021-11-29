Джерело - Чемпіон.
Баєр упевнено переграв РБ Лейпциг у рамках 13 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 тур, 28 листопада
Голи: 0:1 - 21 Вірц, 0:2 - 34 Діабі, 1:2 - 62 Сілва, 1:3 - 64 Фрімпонг
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Джерело - Чемпіон.
Баєр упевнено переграв РБ Лейпциг у рамках 13 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 тур, 28 листопада
Голи: 0:1 - 21 Вірц, 0:2 - 34 Діабі, 1:2 - 62 Сілва, 1:3 - 64 Фрімпонг