Зірка Ювентуса став жертвою пограбування

У гравця вкрали колекцію годинників

Будинок нападника Ювентуса і збірної Аргентини Пауло Дибали пограбували невідомі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Spo

Злодії в ніч з вівторка на середу проникли на віллу футболіста під Туріном, вибивши вікно на першому поверсі.

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Самого Дибали під час пограбування вдома не було, хоча через травму він не брав участі у виїзному матчі Ліги чемпіонів між Ювентусом і Зенітом (1:0).

Охоронець приватної території помітив сторонніх на віллі одного з лідерів Ювентуса і підняв тривогу, проте грабіжникам вдалося втекти.

Повідомляється, що у аргентинця вкрали колекцію годинників. Вартість викрадених речей ще невідома.