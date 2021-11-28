Евра заздалегідь привітав Мессі з завоюванням Золотого м'яча-2021

Церемонія вручення нагороди найкращому гравцю року відбудеться у понеділок

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник англійського Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра достроково привітав аргентинського форварда Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі із завоюванням сьомого Золотого м'яча у кар'єрі.

Поздоровлення на адресу Мессі Евра висловив у своєму Instagram.

"Вітаю Лео Мессі з тим, що він виграв ще один Золотий м'яч", - написав француз.

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Як відомо, Видання France Football оприлюднило перелік із 30 претендентів на нагороду найкращому гравцю року. До нього увійшли Ніколо Барелла (Інтер), Карім Бензема (Реал), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Джорджо К'єлліні (Ювентус), Кріштіану Роналду (Манчестер" Юнайтед), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ерлінг Голанд (Боруссія Д), Жоржіньо (Челсі), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Н'Голо Канте (Челсі), Сімон К'єр (Мілан), Сесар Аспілікета (Челсі), Роберт Левандовський (Баварія), Ромелу Лукаку (Челсі), Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес (Інтер), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (ПСЖ), Лука Модріч (Реал), Жерар Морено (Вільярреал), Мейсон Маунт (Челсі), Неймар (ПСЖ), Педрі (Барселона), Мохаммед Салах (Ліверпуль), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) та Луїс Суарес (Атлетіко).

Нагадаємо, напередодні Олег Блохін назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч -2021.