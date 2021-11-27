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Блохін назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч-2021

Вчора 23:20 353 0
Колишній володар найвищої індивідуальної відзнаки світового футболу спрогнозував ім'я цьогорічного переможця
Блохін назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч-2021
#Блохін, #Золотий м'яч, #Левандовський, #Роналду

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча 1975 року Олег Блохін поділився думками з приводу того, хто з футболістів заслужив виграти трофей цьогоріч.

Власний прогноз легендарний футболіст оприлюднив у своєму Instagram.

За словами Блохіна, епоха Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду у бороьбі за головну індивідуальну нагороду року ще не минула.

"Я вважаю, що 2021 рік - це все-таки ще не кінець їхньої "зіркової години". На мою думку, головні претенденти на Золотий м'яч цього року - Роберт Левандовський та Кріштіану Роналду, але забрати нагороду має таки поляк", - вважає Блохін.

На його думку, іншими фаворитами у бороьбі за трофей є Ліонель Месі, Кіліан Мбаппе та Мохаммед Салах.

Нагадаємо, Андрій Шевченко вважає фаворитами у боротьбі за Золотий м'яч італійця Жоржиньо та аргентинця Мессі.

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