Блохін назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч-2021

Колишній володар найвищої індивідуальної відзнаки світового футболу спрогнозував ім'я цьогорічного переможця

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча 1975 року Олег Блохін поділився думками з приводу того, хто з футболістів заслужив виграти трофей цьогоріч.

Власний прогноз легендарний футболіст оприлюднив у своєму Instagram.

За словами Блохіна, епоха Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду у бороьбі за головну індивідуальну нагороду року ще не минула.

"Я вважаю, що 2021 рік - це все-таки ще не кінець їхньої "зіркової години". На мою думку, головні претенденти на Золотий м'яч цього року - Роберт Левандовський та Кріштіану Роналду, але забрати нагороду має таки поляк", - вважає Блохін.

На його думку, іншими фаворитами у бороьбі за трофей є Ліонель Месі, Кіліан Мбаппе та Мохаммед Салах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Блохин Олег Владимирович (@blokhin.11)

Нагадаємо, Андрій Шевченко вважає фаворитами у боротьбі за Золотий м'яч італійця Жоржиньо та аргентинця Мессі.