Шевченко назвав головних претендентів на Золотий м'яч

Володар Золотого м'яча про фаворитів на нагорду

Фаворитами у боротьбі за Золотий м'яч є італієць Жоржиньо та аргентинець Ліонеля Мессі.

Так вважає головний тренер Дженоа Андрій Шевченко.

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За його словами, головними претендентами на Золотий м'яч цього року є аргентинський форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі та італійський півзахисник англійського Челсі Жоржиньо.

"Я думаю, Золотий м'яч виграє Жоржиньо чи Мессі", – сказав Шевченко, який сам вигравав найпрестижніший індивідуальний трофей світового футболу в 2004 році.

Жоржиньо у 2021 році виграв з Челсі Лігу чемпіонів та став зі збірною Італії переможцем Євро-2020. Мессі разом з збірної Аргентини переміг в Кубку Америки.