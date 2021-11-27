Джерело - Чемпіон.
У рамках 16 туру УПЛ Минай вдома поступився Динамо.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь київського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 27 листопада
Минай - Динамо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Циганков (пен), 0:2 - 90+6 Шапаренко
Минай: Кучер, Синьогуб, Семенко (Матіч, 46), Горін, Гончар, Петрусенко, Хахльов (Месхі, 46), Кулієв, Білоног (Селезньов, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Книш (к) (Кобак, 85).
Динамо: Бущан, Миколенко, Кендзьора (Караваєв, 76), Забарний, Шабанов, Сидорчук (к), Вербич (де Пена, 62), Шапаренко, Циганков (Антюх, 90+4), Буяльський, Гармаш (Шкурін, 76).
Попереджені: Горін (12) – Вербич (59), де Пена (69).
Раніше, Маріуполь вдома програв Львову.