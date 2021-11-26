УПЛ. Маріуполь вдома програв Львову у 16 турі

Єдиний гол у матчі забив Довгий

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги Маріуполь вдома поступився Львову.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Довгий. Він відзначився на 61-ій хвилині зустрічі.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 26 листопада

Маріуполь - Львів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Довгий

Маріуполь: Микита Турбаєвський, Максим Чех, Дмитро Топалов, Дмитро Мишньов, Олексій Кащук (Артур Микитишин 76), Богдан В'юнник, Денис Шостак (Михайло Хромей 60), Марк Мампассі, Олександр Драмбаєв, Петро Стасюк, Кирило Меліченко

Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Міхай-Даніел Лека, Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина (Назарій Нич 51), Енес Махмутович, Володимир Якимець, Андрій Бусько, Артур Ременяк (Іван Брікнер 60), Ернест Антві, Максим Грисьо (Дмитро Семенів 60), Сергій Політило

Попередження: Максим Чех 42 - Ернест Антві 45+1, Артур Ременяк 54, Максим Грисьо 55, Володимир Якимець 63

Нагадаємо, Ворскла у більшості знищила Маріуполь у 15 турі УПЛ.