Маркевич розніс суддівство у матчі із ФК Львів

Арбітри знущаються над Маріуполем у чемпіонаті України.

Про це розповів наставник азовців Остап Маркевич.

"Щодо незарахованого гола Мампассі... Тут лише вирази не зовсім коректні. Що тут скажеш? Ми маємо нового куратора суддівства – нехай подивиться. Можливо, час робити висновки і щось змінювати. Можливо, через це наші клуби нічого не можуть показати на європейській арені.

У нас і так молода команда, а з неї так знущаються. Що тут можна сказати? Вірю, що новий куратор розбереться і наведе лад", – відзначив Маркевич.