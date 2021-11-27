Барселона узгодила розмір компенсації Куману

Куману виплатять 10 млн євро

Керівництво Барселони домовилося з екстренером команди Рональдом Куманом щодо умов дострокового розірвання контракту.

Про це повідомляє Marca.

Спочатку нідерландський фахівець планував отримати від "синьо-гранатових" 12 млн євро неустойки

У ході переговорів босам каталонського клубу вдалося зменшити цю суму до 10 мільйонів.

Нагадаємо, Куман очолював Барселону з серпня 2020 року до жовтня 2021-го. Під його керівництвом клуб виграв Кубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує трансфер бомбардира Базеля.