Барселона узгодила розмір компенсації Куману

Джерело - isport.ua.
Керівництво Барселони домовилося з екстренером команди Рональдом Куманом щодо умов дострокового розірвання контракту.
Про це повідомляє Marca.
Спочатку нідерландський фахівець планував отримати від "синьо-гранатових" 12 млн євро неустойки
У ході переговорів босам каталонського клубу вдалося зменшити цю суму до 10 мільйонів.
Нагадаємо, Куман очолював Барселону з серпня 2020 року до жовтня 2021-го. Під його керівництвом клуб виграв Кубок Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Барселона готує трансфер бомбардира Базеля.