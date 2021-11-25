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Барселона готує трансфер бомбардира Базеля

Сьогодні 17:44 170 0
Барселона хоче підписати нападника
Барселона готує трансфер бомбардира Базеля
#Барселона

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Барселони Хаві погодив підписання 23-річного бразильського форварда Базеля Артура Кабрала.

Про це повідомляє Goal.com.

Каталонський клуб давно спостерігає за футболістом. Колишній гравець Барселони Деку, який нещодавно приєднався до команди, яка відповідає за комплектацію клубу, вже провів попередні переговори з агентом Кабрала.

Артур захищає кольори "Базеля" з літа 2020 року після переходу з Палмейраса за 6 млн євро. У поточному сезоні Кабрал зіграв за Базель 24 матчі у всіх турнірах, де забив 23 м'ячі та віддав 8 результативних передач.

Контракт гравця з Базелем розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Барселона розробить спеціальну формулу зарплати для Дембеле.

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