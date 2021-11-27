Ді Марія: Мессі - найбільше заслужив Золотий м'яч

Джерело - isport.ua.
Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі заслуговує отримати Золотий м'яч
Про це заявив півзахисник Анхель Ді Марія.
"Лео повинен виграти нагороду. Він мав важливий рік у кар'єрі. Він виграв трофей зі збірної Аргентини після стільки старань. Думаю, Мессі найбільше заслужив Золотий м'яч", - відзначив Ді Марія.
Нагадаємо, церемонія нагородження Золотого м'яча-2021 відбудеться 29 листопада у Парижі. Лео - є шестиразовим володарем цієї нагороди.
Раніше, ФІФА назвала претендентів на нагороду The Best-2021.