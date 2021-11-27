Ді Марія: Мессі - найбільше заслужив Золотий м'яч

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі заслуговує отримати Золотий м'яч

Про це заявив півзахисник Анхель Ді Марія.

"Лео повинен виграти нагороду. Він мав важливий рік у кар'єрі. Він виграв трофей зі збірної Аргентини після стільки старань. Думаю, Мессі найбільше заслужив Золотий м'яч", - відзначив Ді Марія.