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Ді Марія: Мессі - найбільше заслужив Золотий м'яч

Сьогодні 12:12 214 0
Анхель Ді Марія прокоментував досягнення Ліонеля Мессі
Ді Марія: Мессі - найбільше заслужив Золотий м'яч
Фото - gettyimages
#Мессі

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі заслуговує отримати Золотий м'яч 

Про це заявив півзахисник Анхель Ді Марія.

"Лео повинен виграти нагороду. Він мав важливий рік у кар'єрі. Він виграв трофей зі збірної Аргентини після стільки старань. Думаю, Мессі найбільше заслужив Золотий м'яч", - відзначив Ді Марія.

Нагадаємо, церемонія нагородження Золотого м'яча-2021 відбудеться 29 листопада у Парижі. Лео -  є шестиразовим володарем цієї нагороди.

Раніше, ФІФА назвала претендентів на нагороду The Best-2021.

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