ФІФА назвала претендентів на нагороду The Best-2021

У списку 11 претендентів

У ФІФА назвали претендентів на найкращого гравця року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За почесний статус боротимуться: Карім Бензема (Реал), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Ерлінг Голанд (Борусія Дортмунд), Жоржінью, Н'Голо Канте (обоє – Челсі), Роберт Левандоський (Баварія), Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар (усі – ПСЖ) та Мохамед Салах (Ліверпуль).

Чинним володарем цієї нагороди залишається нападник Баварії Роберт Левандовський.

Церемонія вручення нагород відбудеться 17 січня.