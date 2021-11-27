Маркевич мав конфлікт із голкіпером Маріуполя

Олег Кудрик втратив місце у стартовому складі

Джерело - Чемпіон.

У наставника Маріуполя Остапа Маркевича та воротаря команди Олега Кудрика трапився конфлікт.

Про це повідомив журналіст Олег Ящук

Після інциденту 25-річний голкіпер вже 5 матчів поспіль не потрапляє до стартового складу приазовців. Поки основним воротарем у команді Маркевича став Микита Турбаєвський.

Кудрик перейшов у Маріуполь влітку 2020-го з Шахтаря у статусі вільного агента. Його контракт з азовцями чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Раніше, Маріуполь вдома програв Львову.