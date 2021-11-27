Ліверпуль хоче підписати Ремзі

Клопп зацікавлений у трансфері гравця

Ліверпуль розглядає варіант підсилення півзахисту представником Ювентуса Аароном Ремзі.

Про це повідомляє ESPN.

В Англії гравця особисто хоче бачити наставник "червоних" Юрген Клопп.

Для мерсисайдців у цьому питанні вже є позитив. Ювентус прагне достроково припинити співпрацю з Аароном, щоб скоротити зарплатну відомість. У Турині всерйоз розглядають варіант, що Ремзі сам зможе знайти собі новий клуб.

Поточний сезон Аарон Ремзі не може записати в актив: лише 112 хвилин на футбольному полі й нуль результативних дій. Нагадаємо, Ремзі може залишити Ювентус.