Гравець Манчестер Сіті попросив клуб відпустити його у Барселону

Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола санкціонував перехід

Вінгер Манчестер Сіті Ферран Торрес попросив клуб відпустити його у Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Манчестер Сіті лише рік тому придбав Торреса у Валенсії за 23 млн євро. Іспанець поступово прогресував і наблизився до основи, проте можливість виступати за Барселону виглядає надто спокусливо. Гвардіола погодився піти назустріч підопічному, але за умови вдалих переговорів між клубами.

Контракт Торреса з Ман Сіті розрахований до літа 2025 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 50 млн євро. У поточному сезоні вінгер провів 7 матчів, відзначившись 3 голами та одним асистом.

Раніше, Зінченко назвав найкращого тренера у світі.