Зінченко назвав найкращого тренера у світі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола є найкращим у своїй справі, адже робить все на благо команди.

Про це розповів гравець англійського клубу Олександр Зінченко.

"Гвардіола - найкращий у світі. Він робить все, що в його силах, щоб допомагати команді.

Для гри важливою є кожна деталь, яка здатна вплинути на неї", - зазначив Зінченко.