Зінченко назвав найкращого тренера у світі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола є найкращим у своїй справі, адже робить все на благо команди.
Про це розповів гравець англійського клубу Олександр Зінченко.
"Гвардіола - найкращий у світі. Він робить все, що в його силах, щоб допомагати команді.
Для гри важливою є кожна деталь, яка здатна вплинути на неї", - зазначив Зінченко.
У поточному сезоні Зінченко взяв участь у двох іграх АПЛ, у яких не відзначився гольовими діями.
Нагадаємо, Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ.