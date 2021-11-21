УПЛ. Ворскла у більшості знищила Маріуполь у 15 турі

У звітному матчі Тіль оформив дубль та зробив один асист

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла приймала Маріуполь.

Матч завершився 5:1 на користь Ворскли. У складі полтавської Тіль оформив дубль та зробив одну результативну передачу. Маріуполь з 60-ій хвилині зустрічі грав у меншості - Петерман отримав червону картку за фол останньої надії.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 21 листопада

Ворскла - Маріуполь 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Тіль, 2:0 - 22 Тіль, 2:1 - 62 Топалов, 3:1 - 66 Пешич, 4:1 - 79 Тамм, 5:1 - 83 Степанюк

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу (Артем Челядін 69), Олів'є Тілль, Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Йоонас Тамм, Володимир Чеснаков, Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Лукас Рангел (Іван Пешич 30)

ФК Маріуполь: Микита Турбаєвський, Максим Чех (Михайло Хромей 78), Дмитро Топалов (Артур Микитишин 78), Дмитро Мишньов, Олексій Кащук, Богдан В'юнник (Деніс Світюха 58), Денис Шостак (Микита Петерман 58), Марк Мампассі (Станіслав Микицей 78), Петар Босанчіч, Петро Стасюк, Кирило Меліченко

Попередження: Станіслав Микицей 84

Вилучення: Микита Петерман 60

Раніше, Минай та Інгулець розписали результативну нічию у 15 турі УПЛ.