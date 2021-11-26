Найбільше заробили донецький Шахтар та київське Динамо.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5-ти турів групового етапу європейських змагань українські клуби заробили в сезоні 2021/2022 щонайменше 73 мільйони євро. Станом на сьогодні це 8-й показник серед країн-учасниць єврокубків.

Більшу частину цих коштів заробили учасники Ліги чемпіонів від України, київське Динамо та донецький Шахтар, незважаючи на невтішні результати команд. Шахтар покладе у свій бюджет щонайменше 35,899 мільйонів євро, Динамо - 31,351 мільйони євро.

Шахтар та Динамо заробили так багато завдяки щедрим призовим за участь у групі Ліги чемпіонів. За участь в груповому раунді вони отримали по 15,64 млн євро. Також велику частку українські гранди отримали за високий клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі: Шахтар (за 16-й показник з 32-х учасників груп) — 19,329 млн євро, Динамо (20-й) — 14,781 млн.

За спортивні результати Шахтар та Динамо заробили лише по 930 тисяч євро - за одну нічию кожен, з Інтером (0:0) та Бенфікою (0:0) відповідно.

Учасник групового раунду Ліги конференцій Зоря заробила щонайменше 4,752 мільйони євро без урахуванням одного матчу групового турніру, що залишився. Більшу частину грошей луганський клуб отримав за вихід в групу ЛК — 2,94 млн євро. За клубний коефіцієнт Зоря отримала 712 тисяч євро. За дві перемоги в групі над софійським ЦСКА Зоря збагатилась на 1 млн євро (по 500 тисяч за кожну перемогу). Ще 100 тисяч — за один кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Колос та Ворскла, які не змогли подолати кваліфікацію європейських змагань, заробили набагато менше. Колос збагатився на 650 тисяч євро, Ворскла — 450 тисяч.

Крім того, українські клуби отримали половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі.