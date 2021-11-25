Манчестер Юнайтед хоче підсилитись найкращим бомбардиром Серії А

Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника

Манчестер Юнайтед має намір посилити лінію атаки форвардом Фіорентини Душаном Влаховичем.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Англійський клуб слідкує за 21-річним сербом. Крім манкуніанців, інтерес до Влаховича виявляють Тоттенгем, Ньюкасл, Мілан та Ювентус.

Термін чинного контракту Влаховича з Фіорентиною спливає у 2023 році. Гравець відмовився підписувати нову угоду, тому клуб має намір продати її найближчим часом.

У поточному сезоні на рахунку серба 10 голів та 2 асисти у 13 матчах Серії А.

Нагадаємо, Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.