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Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:28 161 0
Ральф Рангнік очолить Манчестер Юнайтед
Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - theathletic.com.

Ральф Рангнік домовився з Манчестер Юнайтед про те, щоб стати їх тимчасовим тренером.

Про це повідомляє theathletiс.

Актуально: Емері один з кандидатів на пост тренера Манчестер Юнайтед

63-річний спеціаліст залишить роботу керівника відділу спорту та розвитку московського Локомотиву.

Сторони домовились про контракт на 6 місяців. Потім він стане консультантом у МЮ, підписавши 2-річну угоду.

Наразі угода залежить від Локомотива, який повинен дати згоду на розірвання контракту з Рангніком, хоча Манчестер Юнайтед не очікує, що це буде проблемою.

Нагадаємо, Манчіні відмовився очолити Манчестер Юнайтед.

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