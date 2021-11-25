Ральф Рангнік очолить Манчестер Юнайтед

Ральф Рангнік домовився з Манчестер Юнайтед про те, щоб стати їх тимчасовим тренером.

Про це повідомляє theathletiс.

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63-річний спеціаліст залишить роботу керівника відділу спорту та розвитку московського Локомотиву.

Сторони домовились про контракт на 6 місяців. Потім він стане консультантом у МЮ, підписавши 2-річну угоду.

Наразі угода залежить від Локомотива, який повинен дати згоду на розірвання контракту з Рангніком, хоча Манчестер Юнайтед не очікує, що це буде проблемою.

Нагадаємо, Манчіні відмовився очолити Манчестер Юнайтед.