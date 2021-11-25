Джерело - theathletic.com.
Ральф Рангнік домовився з Манчестер Юнайтед про те, щоб стати їх тимчасовим тренером.
Про це повідомляє theathletiс.
Актуально: Емері один з кандидатів на пост тренера Манчестер Юнайтед
63-річний спеціаліст залишить роботу керівника відділу спорту та розвитку московського Локомотиву.
Сторони домовились про контракт на 6 місяців. Потім він стане консультантом у МЮ, підписавши 2-річну угоду.
Наразі угода залежить від Локомотива, який повинен дати згоду на розірвання контракту з Рангніком, хоча Манчестер Юнайтед не очікує, що це буде проблемою.
Нагадаємо, Манчіні відмовився очолити Манчестер Юнайтед.