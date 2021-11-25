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Манчестер Сіті визначив майбутнє Стерлінга

Сьогодні 21:28 190 0
Манчестер Сіті визначив майбутнє Стерлінга
Манчестер Сіті визначив майбутнє Стерлінга
Фото - gettyimages
#Стерлінг, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Манчестер Сіті планує укласти новий контракт із вінгером Рахімом Стерлінгом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Манкуніанці активізуються у питанні про продовження контракту з хавбеком. Взимку Стерлінг не піде з Ман Сіті – клуб відхилить усі пропозиції. Одна з причин – півзахисник Ріяд Марез поїде до складу збірної Алжиру на Кубок африканських націй.

Раніше Стерлінг поставив на паузи переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту, оскільки його не влаштовував той факт, що йому не гарантовано місце у стартовому складі команди.

Раніше, Барселона висунула умову Стерлінгу.

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