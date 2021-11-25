Манчестер Сіті визначив майбутнє Стерлінга

Джерело - isport.ua.
Манчестер Сіті планує укласти новий контракт із вінгером Рахімом Стерлінгом.
Про це повідомляє The Telegraph.
Манкуніанці активізуються у питанні про продовження контракту з хавбеком. Взимку Стерлінг не піде з Ман Сіті – клуб відхилить усі пропозиції. Одна з причин – півзахисник Ріяд Марез поїде до складу збірної Алжиру на Кубок африканських націй.
Раніше Стерлінг поставив на паузи переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту, оскільки його не влаштовував той факт, що йому не гарантовано місце у стартовому складі команди.
Раніше, Барселона висунула умову Стерлінгу.