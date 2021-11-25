Манчестер Юнайтед близький до закриття угоди з Локомотивом щодо Рангніка

Переговори тривають

Керівник зі спорту та розвитку у російському Локомотиві Ральф Рангнік може стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Наразі Манчестер Юнайтед веде переговори з Локомотивом про звільнення Рангніка. І клуб, і 63-річний фахівець хочуть шанобливо поставитися до московського клубу, оскільки у німця є чинний контракт з клубом.

Переговори з Локо перебувають на просунутій стадії, але угода ще не закрита.

Нагадаємо, Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.