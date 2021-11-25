Трубін: Немає часу сумувати

Шахтар мав шанси здобути позитивний результат у грі з Інтером.

Про це розповів голкіпер гірників Анатолій Трубін.

"Мені здається, найбільше не вдався вихід з-під пресингу, надто ззаду, і через це створювалося багато небезпечних моментів біля наших воріт. Неправильна передача, неправильне рішення… Однаково навіть за рахунку 0:2 були моменти – якби забили, то 1:2, і ще був би час, аби здобути потрібний нам результат. Не вдалося.

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Усі засмучені, проте не можна посипати голову попелом. Кожен думає, що міг краще. Уся команда, я впевнений, могла зіграти значно краще. Слід швидко перемикатися, адже ми професіонали. Уже невдовзі матч чемпіонату з Інгульцем – немає часу сумувати й засмучуватись", - розповів Трубін.