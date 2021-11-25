Леоненко: Шахтар грав вдесятьох

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Педріньйо зник у матчі проти Інтера у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко в ефірі Футбол 1.
"Якщо коротко: Шахтар контролював м'яч, а Інтер забивав. Шахтар грав удесятьох, бо Педріньйо зник. Вчора його не бачив. Мені незрозуміло, чому Де Дзербі його раніше не змінив. Тим більше, що він не дуже вдало зіграв у чемпіонаті. Вже можна було здогадатися.
Лякає Трубін мене. У рамці він добре грає. А внизу він думає, що він — Бартез? Чи він — Ноєр? За серце багато хто хапався. Нехай працює на тренуваннях", — розповів Леоненко.
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