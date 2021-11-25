Матч відбудеться у неділю, 28 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УПЛ Інгулець у Кропивницькому зіграє з донецьким Шахтарем.

Матч відбудеться у неділю, 28 листопада. Початок матчу о 14:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.