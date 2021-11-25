Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
Сьогодні 06:16 1281
Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ
Сьогодні 11:09 191
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України
Сьогодні 08:42 16771
Додо - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Інтером
Сьогодні 08:40 381
Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:10 2106
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 06:23 2207
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1400
Інтер - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:51 1477
Інтер - Шахтар 2:0. Огляд матчу
Вчора 22:37 620
Інтер розібрався з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Вчора 21:37 986
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:52 Футбол Шевченко: У Дженоа не завжди будуть вдалі матчі, але дочекайтеся кінця 58
11:39 Футбол Атлетіко - Мілан 0:1. Огляд матчу 89
11:33 Футбол Рух - Металіст 1925: Де дивитися онлайн матч УПЛ. 28.11.2021 72
11:24 Футбол Де Дзербі: Бачу величезну різницю між УПЛ та Лігою чемпіонів 150
11:13 Блог Джима знялася у трейлері нового сезону Кубка світу 167
11:09 Футбол Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ 191
11:08 Бокс Лопес та Камбосос провели дуель поглядів перед боєм 192
11:01 Футбол Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група D 5135 1
10:52 Футбол Реал вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів 19 раз поспіль – це рекорд 237
10:41 Футбол Ліверпуль - Порту 2:0. Огляд матчу 256
10:26 Бокс Лопес: Якщо Ломаченко хоче реванш, то нехай піднімається у напівсередню вагу 410
10:22 Футбол Інгулець - Шахтар: Де дивитися онлайн матч УПЛ 241
10:14 Хокей Вашингтон переграв Монреаль, Рейнджерс здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ 185
09:56 Футбол Вернидуб: Вихід у плей-оф Ліги Європи – великий плюс для Шерифа 559
09:40 Блог Немає боксу - немає життя: Редкач захопився безногим колегою 224
09:39 Баскетбол Лень набрав 12 очок за Сакраменто у матчі проти Портленда 187
09:24 Футбол Манчестер Сіті - ПСЖ 2:1. Огляд матчу 389
09:08 Баскетбол Торонто з Михайлюком переміг Мемфіс у НБА 234
08:56 Легка атлетика Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ 550
08:42 Футбол Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 16771
08:40 Футбол Додо - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Інтером 381
08:38 Блог Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу 2165
08:20 Футбол Шериф - Реал Мадрид 0:3. Огляд матчу 346
08:10 Футбол Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція 2106
07:45 Блог 52 роки тому Блохін дебютував за Динамо 7093

Інгулець - Шахтар: Де дивитися онлайн матч УПЛ

Сьогодні 10:22 241 0
Матч відбудеться у неділю, 28 листопада
Інгулець - Шахтар: Де дивитися онлайн матч УПЛ
#Інгулець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УПЛ Інгулець у Кропивницькому зіграє з донецьким Шахтарем.

Матч відбудеться у неділю, 28 листопада. Початок матчу о 14:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

Коментарі ()