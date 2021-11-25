Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє проти Роми в п'ятому турі Ліги конференцій.
Поєдинок відбудеться в четвер, 25 листопада, на Стадіо Олімпіко в Римі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.
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|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє проти Роми в п'ятому турі Ліги конференцій.
Поєдинок відбудеться в четвер, 25 листопада, на Стадіо Олімпіко в Римі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.