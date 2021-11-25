Ліга конференцій. Рома - Зоря 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

8' Виконував корнер Булеца, але римляни відбилися.

7' Булеца виконував простріл, класно пробивав Цвек, але Патрісіу перевів м'яч на кутовий.

5' Аллахяр боровся у штрафному майданчику з Кумбулья і зміг заробити кутовий іранець.

4' Ще один момент в Роми! Після подачі з правого флангу Абрахам з двох метрів пробив вище воріт!

2' Відразу Мхітарян виходив один на один, але пробив повз ворота. Лише після завершення моменту боковий суддя підняв прапорець.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Рома

Зоря

Луганська Зоря зіграє проти Роми в п'ятому турі Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 25 листопада, на Стадіо Олімпіко в Римі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.