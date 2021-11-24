Хаві назвав фундаментального гравця Барселони

Півзахисник Барселони Усман Дембеле робить різницю на футбольному полі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я розмовляв із ним, він дуже щасливий тут. У цьому матчі він пішов на ризик, бо не був готовим на всі 100%. Він мав ризик отримати рецидив. З ним треба розмовляти, щоб побачити, чи він щасливий.

Подивимося, чи продовжить він контракт. Для мене він є фундаментальним гравцем. Якщо він на полі, то процес триває. Він робить різницю на полі та створює багато моментів", - відзначив Хаві.