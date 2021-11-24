Хаві: Барселона може обіграти Баварію у Мюнхені

Барселона зможе переграти Баварію в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.

"Те, що команда грає так, як проти Бенфіки, вселяє в мене оптимізм. Якщо так гратимемо, зможемо конкурувати з ким завгодно", - заявив фахівець.