Хаві: Барселона може обіграти Баварію у Мюнхені

Джерело - ESPN.
Барселона зможе переграти Баварію в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.
"Те, що команда грає так, як проти Бенфіки, вселяє в мене оптимізм. Якщо так гратимемо, зможемо конкурувати з ким завгодно", - заявив фахівець.
Актуально: Барселона - Бенфіка 0:0. Огляд матчу
"З урахуванням такої гри, ми можемо виграти у Мюнхені. Все ще залежить від нас, це гарна новина", - сказав Хаві.
Нагадаємо, Динамо втратило шанси на єврокубкову весну.