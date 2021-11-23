Джеррард заборонив у Астон Віллі колу, гарячий шоколад та майонез

Іноді за день до матчу футболістам дозволено їсти десерти

Джерело - The Telegraph.

Новий головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард запровадив заборони, пов'язані з харчуванням.

Про це повідомляє The Telegraph.

41-річний фахівець, заборонив газовані напої, соуси, пудинги та гарячий шоколад. Раніше Джеррард уже заборонив томатний кетчуп та низку інших соусів, включаючи майонез.

При цьому іноді за день до матчу футболістам дозволено їсти десерти, щоб одержати енергію з вуглеводів.

Джеррард та його команда хочуть скоротити вживання порожніх калорій – сюди належить калорійна їжа з низькою біологічною цінністю та високим вмістом жирів та цукру.

Нагадаємо, Конте у Тоттенгемі поставив вимоги до харчування.