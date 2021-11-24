Івуарійський хавбек може коштувати 25 млн євро

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Півзахисник Сассуоло Жеремі Бога може перейти до Шахтаря.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взимку планує підписати Бога і вже повідомив про це керівництво Шахтаря. Сассуоло оцінює футболіста у 25 мільйонів євро.

Раніше Де Дзербі тренував Бога в італійській команді. Він хотів підписати хавбека влітку після переходу до українського клубу.

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.