Джерело - TuttoMercatoWeb.
Півзахисник Сассуоло Жеремі Бога може перейти до Шахтаря.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb
Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взимку планує підписати Бога і вже повідомив про це керівництво Шахтаря. Сассуоло оцінює футболіста у 25 мільйонів євро.
Раніше Де Дзербі тренував Бога в італійській команді. Він хотів підписати хавбека влітку після переходу до українського клубу.
Нагадаємо, Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.