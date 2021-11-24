Наразі на рахунку Бущана 24 гри у єврокубках, 68 - у чемпіонаті України, 7 - в Кубку України та 1 - в Суперкубку

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан провів свій ювілейний, 100-й матч у складі першої команди.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Цей матч для 27-річного гравця припав на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2).

Наразі на рахунку Бущана 24 гри у єврокубках, 68 - у чемпіонаті України, 7 - в Кубку України та 1 - в Суперкубку.

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Георгій дебютував у складі Динамо в сезоні 2017/2018. Зі 100 матчів за "біло-синіх" 43 поєдинки Бущан провів без пропущених м'ячів.