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Чорноморець - Десна: Де дивитися онлайн матч УПЛ

Сьогодні 11:30 169 0
Матч відбудеться у суботу, 27 листопада
Чорноморець - Десна: Де дивитися онлайн матч УПЛ
#Чорноморець, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УПЛ одеський Чорноморець зіграє з чернігівською Десною.

Матч відбудеться у суботу, 27 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.

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