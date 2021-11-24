Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру УПЛ одеський Чорноморець зіграє з чернігівською Десною.
Матч відбудеться у суботу, 27 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру УПЛ одеський Чорноморець зіграє з чернігівською Десною.
Матч відбудеться у суботу, 27 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.