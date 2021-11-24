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Ліга чемпіонів. Інтер - Шахтар 2:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:01 4354 0
Ліга чемпіонів. Інтер - Шахтар 2:0. ОНЛАЙН
#Шахтар, #Інтер, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

69' Додо класно пройшов по центру, відпасував на фланг на Тете, але той втартив м'яч у боротьбі з двома захисниками.

67' Заміна в складі Інтера. Замість Мартінеса на поле вийшов Корреа.

65' Гол! Інтер подвоює свою перевагу! Першич подав на дальню стійку, де Джеко виграв боротьбу в Марлона та Матвієнка і головою без проблем переправив м'яч у сітку.

63' Намагався по флангу Шахтар розіграти, але після чергової серії пасів "гірники" втратили м'яч.

61' Гол! Інтер все ж забиває! Швидку атаку розгорнули "нерадзуррі", після відскоку Джеко пробив потужно з ходу і поклав м'яч у дальній кут воріт.

59' Фернандо у центрі поля збив Бастоні. Штрафний удар зафіксував суддя.

57' Через поштовх Мартінеса в спину Матвієнку перед ударом арбітр скасував взяття воріт!

56' Гол! Інтер відкриває рахунок у матчі! Перішич виконав подачу на дальню стійку, де Матвієнко програв боротьбу Мартінесу і той з льоту пробив повз Трубіна.

54' Мартінес впав після боротьби з Додо у штрафному майданчику, а потім встав і пробив по воротах. Вітао заблокував м'яч і той пішов на кутовий.

52' Марлон по центру проривався, але в підсмку відпустив від себе м'яч і той пішов за межі поля.

50' Мартінес намагався з льоту пробити після подачі зі штрафного, але його удар заблокували захисники.

48' Вітао відмахнувся від Джеко і зірвав атаку Інтера за що отримав жовту картку.

47' Заміна в складі Шахтаря. Замість Тараса Степаненка гру продовжив Маркос Антоніо.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Інтер та Шахтар не забили голів у перші 45 хвилин гри.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Додо прострілював у штрафний майданчик, але Перішич у підкаті заблокував м'яч.

42' Зачепився за м'яч біля лицьової лінії та прострілив уздовж воріт Фернандо, але цей пас перехопив Бастоні.

40' Педріньо наважився на удар з дальньої дистанції, але Ханданович забрав м'яч у руки.

39' Тете на фланзі намагався пройти суперника, але втратив м'яч.

37' Лаутаро та Марлон вирішили посперечатися між собою на підвищених тонах, усне попередження обом зробив арбітр.

36' Мартінес сам на сам виходив, але Трубін виявився сильнішим у цій дуелі.

35' Трубін помилився з передачею, але Джеко у дотик пробив вище воріт.

33' Знову Фернандо пробивав по воротах Хандановича, але знову вище летить м'яч.

31' Фернандо наважився на удар з дальньої дистанції, але трохи вище воріт пішов м'яч.

29' Тепер Чалханоглу виконував навіс зі штрафного, але прямо в руки голкіперу прийшов м'яч.

27' Чалханоглу подавав з флангу, але удар Джеко відбив Трубін.

26' Двічі Шахтар виконував корнер, але акцентованого удару так і не вдалося завдати.

25' Втікав Фернандо у контратаку і намагався пробити по воротах, але його удар заблокували.

24' Забив Іван Перішич, але зафіксував офсайд арбітр в Дарміана, який віддавав гольовий пас.

23' Небезпечно подавав Чалханоглу, головою пробив Раноккья, але трохи повз ворота пішов м'яч.

22' Мартінес пробивав по воротах Трубіна, але лягли під м'яч захисники і первели його на кутовий.

21' Фернандо вийшов один на один, але Ханданович ногою урятував свою команду. Лише після завершення епізоду арбітр підняв прапорець.

19' З лівого флангу Перішич навісив у центр штрафного майданчика, але тут без проблем Степаненко виніс м'яч головою подалі.

18' Обіграв фінтом суперника на фланзі Тете, але відпустив від себе м'яч, який викотився за лицьову лінію.

16' Дарміан помилився з передачею і випустив м'яч на кутовий.

15' Додо наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але Ханданович парирував цей удар.

13' По флангу віддавав Бастоні на хід Перішичу, але той у боротьбі із захисником випустив м'яч за бокову лінію.

11' Барелла після рикошету пробивав з близької дистанції, але в падінні вище воріт пустив м'яч італієць.

9' У центрі поля Фернандо у верховій боротьбі руками підштовхнув Бастоні. Штрафний удар виконають господарі.

7' Джеко у дотик пробивав після скидки від Мартінеса, але зрізався м'яч з ноги боснійця.

6' Барелла намагався віддати у розріз на Мартінеса, але засильною вийшла передача, м'яч пішов за межі поля.

4' Барелла виконував закидання на Джеко, але Вітао виграв боротьбу в боснійця.

2' Брозович двічі пробивав після кутового, але в відправив м'яч вище воріт.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Ранокк'я, Бастоні – Дарміан, Барелла, Брозовіч, Перішич – Чалханоглу – Джеко, Мартінес

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Майкон, Степаненко – Тете, Педріньйо, Соломон – Фернандо

Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 24 листопада, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 19:30.

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