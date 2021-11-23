Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно відреагував на можливий перехід у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Мені добре у Парижі. Я добре знайомий із подібними ситуаціями, все життя стикаюся з ними і як гравець, і як тренер. Будь-яке трапляється, але ці розмови – не моя відповідальність. Якщо ви запитаєте мене, я відповім, що щасливий у Парижі", — відзначив Почеттіно.