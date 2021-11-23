Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно відреагував на можливий перехід у Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.
"Мені добре у Парижі. Я добре знайомий із подібними ситуаціями, все життя стикаюся з ними і як гравець, і як тренер. Будь-яке трапляється, але ці розмови – не моя відповідальність. Якщо ви запитаєте мене, я відповім, що щасливий у Парижі", — відзначив Почеттіно.
Раніше повідомлялося, що Почеттіно хоче залишити ПСЖ через розбіжності зі спортивним директором Леонардо, а також через відсутність можливості ухвалювати самостійні рішення.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед форсує призначення Почеттіно.