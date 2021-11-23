Манчестер Юнайтед форсує призначення Почеттіно

Джерело - football24.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед прискорює прихід наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
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ПСЖ вимагає 10 млн фунтів, щоб Почеттіно міг негайно перебратися у Манчестер. Відтак, разом із компенсацією Сульшеру (близько 7,5 млн) зміна тренера може обійтися "червоним дияволам" у величеньку суму.
У цій ситуації ПСЖ може отримати подвійну вигоду: попрощатися з Почеттіно за компенсацію і запросити Зідана. В Париж екснаставник Реала перебратися не проти.
Нагадаємо, ПСЖ готовий відпустити Почеттіно у Манчестер Юнайтед.