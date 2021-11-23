Манчестер Юнайтед форсує призначення Почеттіно

Керівництво Манчестер Юнайтед прискорює прихід наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

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ПСЖ вимагає 10 млн фунтів, щоб Почеттіно міг негайно перебратися у Манчестер. Відтак, разом із компенсацією Сульшеру (близько 7,5 млн) зміна тренера може обійтися "червоним дияволам" у величеньку суму.

У цій ситуації ПСЖ може отримати подвійну вигоду: попрощатися з Почеттіно за компенсацію і запросити Зідана. В Париж екснаставник Реала перебратися не проти.

Нагадаємо, ПСЖ готовий відпустити Почеттіно у Манчестер Юнайтед.